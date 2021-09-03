Рекордный урожай: Украина обогатится на зерне

На Украине завершился сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Его результат — 44,8 миллиона тонн — стал рекордным за всю историю страны. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Из них пшеницы получено 32,8 миллиона тонн, ячменя — 10,94 миллиона, семян рапса — 2,8 миллиона, а гороха — 570 тысяч тонн. Лучше всего с урожайностью пшеницы и рапса ситуация обстоит в Хмельницкой области, ячменя — в Киевской.

Министр агрополитики Роман Лещенко указал, что получить такой результат удалось из-за благоприятных погодных условий и расширенной программы государственной поддержки агросектора. Речь идет о потраченных на программу доступных кредитов 26 миллиардах гривен (70 миллиардов рублей) и компенсациях стоимости украинской техники и оборудования.

По словам Лещенко, неурожай на других континентах и рост мировых цен благоприятно скажется на доходах страны и усилит ее роль в глобальной продовольственной безопасности.

В общей сложности, по прогнозам министерства, в текущем году Украина соберет 75,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Экспорт может составить 56 миллионов тонн. В результате аграрии принесут государству более половины объема валютной выручки и обеспечат пятую часть ВВП страны.

Ранее российские аналитические центры ухудшили прогнозы по урожаю пшеницы в России. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сборы составят не 81,5 миллиона тонн, а 78,5 миллиона. Аналитический центр «СовЭкон» ожидает еще более резкое падение — с 82,3 до до 76,4 миллиона тонн.

Минсельхоз США полагает, что в текущем сельскохозяйственном году, который длится с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, российские аграрии соберут 72,5 миллиона тонн вместо 85 миллионов тонн, прогнозируемых ранее.