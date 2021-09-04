В США ради больных коронавирусом сократили переработку нефти

Нефтеперерабатывающий заводу Citgo Petroleum в Техасе пришлось закрыть несколько цехов из-за нехватки кислорода. Как пишет Bloomberg, дефицит газа отмечается на фоне участившихся тяжелых случаев коронавируса, для которых необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

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Завод будет работать не на полную мощность четыре дня, так как сейчас кислородные баллоны нужнее пациентам в реанимации ковидных отделений, а поставки газа нарушены. Предприятия по переработке нефти используют технический кислород для производства серы, бензина и дизельного топлива. Citgo Petroleum приостановил эти процессы, чтобы больницы на юго-востоке США смогли спасти больше «тяжелых» больных с помощью аппаратов ИВЛ.

Подобная ситуация случилась в Индии в начале 2021 года. Вспышка коронавируса вынудила нефтеперерабатывающий завод Indian Oil перенаправить баллоны с кислородом в больницы и сократить объемы производства.