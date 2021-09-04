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Украине предрекли энергетическую катастрофу

Москва24иещё 9
1 час назад

Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, считает экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Украине предрекли энергетическую катастрофу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что сегодня цена на газ на украинской бирже – 20 гривен (54 рубля) за кубометр, населения цена 7–8 гривен (около 20 рублей).

Нам "Нафтогаз" держит цену, все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах", – цитирует Кучеренко РИА Новости.

Он подчеркнул, что две трети от потребностей в газе Украина будет вынуждена покупать по рыночной стоимости. Парламентарий добавил, что не понимает идею президента Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска "Северного потока — 2".

"Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два–три месяца", – заявил он.

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Ранее гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. Он считает, что только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит России отказаться от услуг Киева.

Экономика,Алексей Кучеренко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Нафтогаз,Газпром,РИА Новости,
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