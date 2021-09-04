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На Западе заявили о превращении России в главного экспортера пшеницы

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером пшеницы, говорится в материале Financial Times.

Financial Times: Россия превратилась в главного экспортера пшеницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что Россия продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, открывая новые рынки и добиваясь международных дипломатических успехов, передает РИА «Новости».

Санкции, которыми Запад попытался задушить экономику России, только подстегнули производителей, констатирует издание. Вскоре после введения ограничений величайшая по площади страна мира превратилась в главного экспортера пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году.

Россия, отмечается в статье, способна удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, ведь у нее есть земля, вода, порты и железные дороги.

Украина собрала рекордный урожай зерна за всю историю

Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 млн тонн, пшеницы – 85,896 млн тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы. В 2021 году Минсельхоз России ожидает урожай зерна на уровне 127,4 млн тонн, пшеницы – 81 млн тонн.

Напомним, в августе США резко снизили прогнозы по урожаю пшеницы в России. Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России.

Экономика,Минсельхоз,Financial Times,РИА Новости,
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