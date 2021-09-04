ЕС спрогнозировал финансовые трудности в Афганистане

«Да, у них будут проблемы: нехватка ликвидности, финансовые трудности», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД ЕС в Словении. Он также заявил, что Евросоюз будет готов помогать в решении таких проблем, если новые афганские власти будут выполнять ряд требований, связанных, в частности, с защитой прав человека и с борьбой против терроризма.