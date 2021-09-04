ЕС спрогнозировал финансовые трудности в Афганистане

Европейский союз прогнозирует существенные сложности финансового характера в Афганистане. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».
«Да, у них будут проблемы: нехватка ликвидности, финансовые трудности», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД ЕС в Словении. Он также заявил, что Евросоюз будет готов помогать в решении таких проблем, если новые афганские власти будут выполнять ряд требований, связанных, в частности, с защитой прав человека и с борьбой против терроризма.
«Там будет нехватка ликвидности для выплат зарплат (госслужащим), для выплат вообще всего», — пояснил Боррель.
Глава дипломатии ЕС, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Брюссель отныне не будет выделять деньги на зарплаты афганским госслужащим. Он поинтересовался у журналиста, почему Евросоюз вообще должен платить эти деньги. Журналист ответил, что именно эта система так работала с прежними афганскими властями. «Это была другая ситуация», — заявил Боррель.
Он напомнил, что ЕС будет без каких бы то ни было условий оказывать гуманитарную помощь Афганистану.
Ранее главы МИД стран ЕС обозначили, что ожидают от Афганистана соблюдения прав человека, содействия в распределении гуманитарной помощи среди афганцев, борьбы против террористических группировок.