Япония выразила протест России из-за налогов на Курилах

Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ред.), а также сути обсуждений совместной японско-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договорённостей на высшем уровне, — сказал он.