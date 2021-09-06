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Япония высказала претензию России из-за налогов на Курилах

News.ruиещё 12
17 минут назад

Японские власти высказали очередную претензию России по Курильским островам. На этот раз поводом стал особый налоговый режим, который там планирует ввести правительство РФ. Генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като сообщил журналистам, что это решение противоречит позиции Токио по Курилам.

Япония выразила протест России из-за налогов на Курилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ред.), а также сути обсуждений совместной японско-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договорённостей на высшем уровне, — сказал он.

Генсек назвал заявление по налоговому режиму «прискорбным» и сообщил, что 3 сентября российской стороне было сделано представление. Токио требует, чтобы Россия осуществляла свою экономическую деятельность на Курилах, не ущемляя юридическую позицию Японии.

Несмотря на решение по налогам, Токио по-прежнему готов продолжать вести с Москвой диалог по совместной хозяйственной деятельности островах. Но Москва не должна нарушать позиции страны.

Ранее архив внешней политики России рассекретил документы, в которых содержится информация о создании японцами в годы Второй мировой войны технологий убийств средствами бактериологической войны, в том числе специальной трости, с помощью которой хотели заражать людей чумными блохами.
Экономика,Кацунобу Като,Правительство РФ,
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