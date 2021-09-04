В Мексиканском заливе произошла утечка нефти

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза торнадо.