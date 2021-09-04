В Мексиканском заливе произошла утечка нефти

Американские специалисты работают над устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе у штата Луизиана. Как отмечает в субботу газета The New York Times, пятно покрывает примерно 16 км водного пространства. Утечку удалось обнаружить со спутников и с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США после обрушившегося на этот район урагана "Ида".
Эксперты сейчас выясняют, сколько нефти попало в акваторию. Предполагается, что источником утечки стал старый, не использующийся трубопровод, который был поврежден стихией. В субботу в район направлены дополнительные судна, занимающиеся очисткой водной поверхности.