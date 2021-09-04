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NYT: специалисты США обнаружили нефтяное пятно в Мексиканском заливе

ТАСС
50 минут назад

Американские специалисты работают над устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе у штата Луизиана. Как отмечает в субботу газета The New York Times, пятно покрывает примерно 16 км водного пространства. Утечку удалось обнаружить со спутников и с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США после обрушившегося на этот район урагана "Ида".

В Мексиканском заливе произошла утечка нефти
Фото: ReutersReuters

Эксперты сейчас выясняют, сколько нефти попало в акваторию. Предполагается, что источником утечки стал старый, не использующийся трубопровод, который был поврежден стихией. В субботу в район направлены дополнительные судна, занимающиеся очисткой водной поверхности.

Надвигающийся на США разрушительный ураган засняли с МКС

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза торнадо.
Экономика,New York Times,
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