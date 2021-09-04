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Бразилия приостановила экспорт говядины в Китай из-за коровьего бешенства

ТАСС
2 часа назад

Министерство сельского хозяйства Бразилии в субботу подтвердило два случая обнаружения коровьего бешенства на мясоперерабатывающих предприятиях в штатах Минас-Жерайс и Мату-Гросу. Поставки говядины в Китай приостановлены, сообщил портал G1.

Бразилия приостановила экспорт говядины в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, это четвертый и пятый случаи выявления в Бразилии атипичной губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота за более чем 23 года. Об инцидентах оповещена всемирная организация по охране здоровья животных. Экспорт в КНР прекращается с 4 августа до момента проведения китайскими экспертами проверки информации о выявленных случаях заболевания.

Как на скотобойне в Белу-Оризонти (Минас-Жерайс), так и в Канаа-ду-Норти (Мату-Гросу), речь идет о животных, мясо которых не предназначалось для употребления в пищу ввиду их старости.

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