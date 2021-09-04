На Украине намерены обсудить с МВФ новый транш

«Что касается новых возможных средств, которые мы должны получить от Международного валютного фонда, вы помните, что был более чем успешный разговор президента Зеленского с руководящим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Достигнута договорённость: в сентябре, буквально в ближайшие дни, мы ждём в Киеве миссию МВФ», — приводит слова Устенко телеканал «112 Украина».