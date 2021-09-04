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В РАН посоветовали выращивать коноплю для снижения налогов

Lenta.ru
1 час назад

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев посоветовал выращивать коноплю для того, чтобы снизить налоги. Его слова передает РИА Новости.

В РАН посоветовали выращивать коноплю для снижения налогов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, многие страны легализовали использование конопли и создают препараты на ее основе.

«Конопля может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога. А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон», — сказал Сергеев.

Он заключил, что у «физиотерапевтических средств вполне может быть очень серьезное медицинское, а значит, и экономическое будущее».

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), опубликованный Еврокомиссией (ЕК) 14 июля. Документ призван уравнять товары, произведенные на территории стран ЕС с низкими выбросами углекислого газа и продукцию других стран, которые мало продвинулись во внедрении специальных методов в промышленности для сокращения выбросов CO2. Экологический сбор на импорт товаров со значительным углеродным следом ЕК предложила вводить постепенно в период с 2023 по 2026 год.

Экономика,Александр Сергеев,Владимир Путин,РАН,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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