В США обвинили Россию в торможении мировой экономики

Цены на природный газ переживают исторический скачок, и это плохие новости для всех — от производителей керамики в Китае до покупателей кондитерских изделий во Франции. Стоимость топлива уже достигла рекордных сезонных максимумов на большинстве основных рынков и, вероятно, будет расти и дальше, а это может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19, пишет Bloomberg.

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Приближающаяся зима покажет миру, насколько жизненно важным газ стал для экономики. Высокие цены могут ограничить расходы домохозяйств и снизить зарплату обычных граждан из-за инфляции, что предоставит центральным банкам трудный выбор в области политики.

Ещё хуже, что реальная нехватка поставок может привести к остановке промышленных предприятий или даже вызвать отключение электроэнергии в развивающихся странах, что потенциально может вызвать социальные волнения.

Энергия лежит в основе экономики. Высокие цены на энергоносители отражаются на всей цепочке поставок, — отметил аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Брюс Робертсон.

Газ начал расти в цене в начале лета, когда становилось всё более очевидным, что в Европе недостаточно запасов, чтобы обеспечить хранилища, истощённые зимой. Крупнейший поставщик на континенте — Россия — ограничивает экспорт по трубопроводам по ряду причин, включая высокий внутренний спрос, перебои в добыче и соглашение о транзите меньшего количества топлива через Украину.

Мы всё лето отставали в вопросе пополнения хранилищ. Потребители в Европе сейчас во власти погоды, и динамика цен теперь будет зависеть от того, насколько холодно будет этой зимой, — сказал генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV AG Альфред Стерн.