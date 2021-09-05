В США обвинили Россию в торможении мировой экономики

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Bloomberg рассказал, как Россия тормозит мировую экономику из-за газа

News.ruиещё 1
1 час назад

Цены на природный газ переживают исторический скачок, и это плохие новости для всех — от производителей керамики в Китае до покупателей кондитерских изделий во Франции. Стоимость топлива уже достигла рекордных сезонных максимумов на большинстве основных рынков и, вероятно, будет расти и дальше, а это может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19, пишет Bloomberg.

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Фото: ТАССТАСС

Приближающаяся зима покажет миру, насколько жизненно важным газ стал для экономики. Высокие цены могут ограничить расходы домохозяйств и снизить зарплату обычных граждан из-за инфляции, что предоставит центральным банкам трудный выбор в области политики.

Ещё хуже, что реальная нехватка поставок может привести к остановке промышленных предприятий или даже вызвать отключение электроэнергии в развивающихся странах, что потенциально может вызвать социальные волнения.

Энергия лежит в основе экономики. Высокие цены на энергоносители отражаются на всей цепочке поставок, — отметил аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Брюс Робертсон.

Газ начал расти в цене в начале лета, когда становилось всё более очевидным, что в Европе недостаточно запасов, чтобы обеспечить хранилища, истощённые зимой. Крупнейший поставщик на континенте — Россия — ограничивает экспорт по трубопроводам по ряду причин, включая высокий внутренний спрос, перебои в добыче и соглашение о транзите меньшего количества топлива через Украину.

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Мы всё лето отставали в вопросе пополнения хранилищ. Потребители в Европе сейчас во власти погоды, и динамика цен теперь будет зависеть от того, насколько холодно будет этой зимой, — сказал генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV AG Альфред Стерн.

Украина находится на пороге энергетической катастрофы. Большую часть необходимого ей газа придётся закупать по рыночной стоимости, но эта статья расходов не заложена в бюджетах. Об этом ранее заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Экономика,Алексей Кучеренко,Верховная Рада,Bloomberg,
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