«Имеют влияние»: Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»

Россию и Китай пригласили на встречу «Большой семерки» для обсуждения ситуации в Афганистане. Этот шаг, как пояснили в G7, стал необходимым в связи с тем, что РФ и КНР «имеют определенное влияние» в регионе. Вместе с тем Евросоюз также выразил готовность вести переговоры с «Талибаном*», признав неизбежность этого шага.

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Ближайшее заседание "Большой семерки" состоится 8 сентября, встреча пройдет на уровне министров иностранных дел. Об этом в эфире телеканала NHK сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Он также добавил, что на встрече ожидается присутствие многих министров из других стран, включая российского и китайского - Сергея Лаврова и Ван И.

На повестке встречи будет стоять обсуждение ситуации в Афганистане - ранее CNN стало известно, что лидеры "Большой семерки" в обозримом будущем планируют обсудить взаимное признание власти талибов. Мотэги же пояснил, что участие России и Китая в G7 необходимо для дальнейшей работы с "Талибаном", поскольку эти страны "имеют определенную степень влияния" на ситуацию. Возможное приглашение глав МИД РФ и Китая на встречу "Большой семерки" обусловлено лояльностью этих стран по отношению к "Талибану".

После смены власти в Афганистане большинство стран, включая входящие в G7, закрыли свои посольства в республике. Дипмиссии же РФ и Китая остались в Кабуле, а официальные лица не исключают возможного признания террористической группировки в качестве нового правительства Афганистана. "Талибан" также заявлял, что рассматривает Китай как основного международного партнера и нацелен на сохранение хороших отношений с Россией.

По этой же причине, например, в обсуждениях G7 ранее участвовали Катар и Турция, которые выразили доверие "Талибану" и сотрудничают с ними по некоторым проектам. Неизбежными собеседниками на переговорах талибов называют и в Евросоюзе.

"Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается. Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских", - приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Le Journal du Dimanche.

Роль России в G7

В 2014 году страны бывшей "Большой восьмерки" отказались от работы в этом формате, то есть с присутствием РФ, в ответ на присоединение Крымского полуострова к России. В дальнейшем вопрос о восстановлении G8 или приглашении РФ хотя бы в качестве гостя поднимали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший президент США Дональд Трамп, однако остальные участники - Канада, Германия и Великобритания - выступили категорически против. Позиция России заключается в проведении подобных саммитов с участием всех крупнейших держав мира, в том числе и Китая, потому Россия считает предпочтительным участие в G20 и имеет противоречия со странами G7 по этому вопросу. На последних саммитах G7 Россия и Китай обсуждаются регулярно.

В мае 2021-го представители "Большой семерки", тоже на уровне министров иностранных дел, впервые за два года собрались на личной встрече. Главным посылом стала критика Китая за нарушение прав человека и использование своего экономического влияния для запугивания. Россию же обвинили в попытках подорвать демократию Украины, говорилось в коммюнике встречи. Одновременно с этим члены G7 выразили поддержку Тайваню и Украине.

В ответ Россия категорически отвергла свое вмешательство в политическую жизнь других стран, заявив, что "Запад охвачен антироссийской истерией". В Китае также вызвали большое недовольство тезисы, поднятые на встрече: КНР выразила мнение, что западные страны воображают себя "мировыми полицейскими, лидеры которых имеют постимперское мышление". Та встреча задала тон следующему саммиту G7 уже с присутствием лидеров государств в британском Корнуолле, первому с начала пандемии.