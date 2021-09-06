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Шойгу рассказал о реакции Путина на слова о нехватке денег на новые города

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК о реакции президента России Владимира Путина на слова о нехватке денег на строительство новых городов в Сибири от одного из участников совещания по макроэкономическим проектам.

Путин отреагировал на слова о нехватке денег на новые города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не вспомню точно кто сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет"», — поделился он.

Шойгу подчеркнул, что для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточно природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансов.

«В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов», — заключил Шойгу.

По его словам, данные процессы позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств.

Экономика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РБК,
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