На Украине резко упали запасы газа

К 1 сентября объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) на Украине составил 18 миллиардов кубометров, говорится в сообщении оператора газовых хранилищ «Укртрансгаз». По сравнению с прошлогодними показателями запасы резко упали на 30 процентов, однако, как заявляется, превышают средние значения прошлых лет.

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Оператор планирует, что в перспективе уровень превысит 19 миллиардов кубометров, чего должно быть достаточно «для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022». В 2013-2018 годах страна входила в зимний период с запасами в 14,5-17,1 миллиарда кубометров, утверждают в «Укртрансгазе».

Российский «Газпром», в свою очередь, 1 сентября прогнозировал, что запасы в украинских ПХГ сократятся на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, снизившись на 8 миллиардов кубометров к 12 октября, при сохранении текущих темпов закачки.