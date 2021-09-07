Россия запросила у Евросоюза объяснений по «углеродному налогу»

«ЕС изобрел новый налог на углеродный след, товары, которые ЕС сочтет, имеют углеродный след, превышающий Евросоюзом же установленный уровень, будут облагаться дополнительным налогом», — сказал политик в ходе встречи с воспитанницами Санкт-Петербургского пансиона Министерства обороны России.