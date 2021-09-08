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Евросоюз решил продлить санкции по Украине

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Европейский союз (ЕС) решил продлить санкции по Украине, постоянные представители стран-членов на заседании 8 сентября согласуют это решение и пролонгируют на шесть месяцев, до марта 2022 года действующие с 2014 года ограничения в отношении российских и украинских физических лиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

Евросоюз продлит санкции по Украине
Фото: PixabayPixabay

В повестке встречи, которая начнется в 10:30 по московскому времени, этот пункт значится не требующим предварительного обсуждения, то есть будет введен автоматически. Решение вступит в силу на позднее 15 сентября после технической процедуры письменного утверждения.

Санкции, действующие с 2014 года, предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе. Под них попадают 177 человек и 48 организаций.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС сохранит санкции против России в силе до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Он подчеркнул, что контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу реализации соглашений.

Экономика,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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