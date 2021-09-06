Зеленский поблагодарил США за санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшими в страну членами американского Конгресса. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, в переговорах приняли участие сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррасcо, Томми Табервилля, Бен Сасси и член Палаты представителей США Уильям Тиммонс. В ходе переговоров украинский лидер поблагодарил конгрессменов за санкционное давление на Россию из-за строительства газопровода «Северный поток-2» и призвал продолжить ограничительные меры.

Кроме того, Зеленский ознакомил делегацию с вопросами защиты национальной безопасности Украины в связи с грядущими совместными военными учениями России и Белоруссии «Запад-2021». Он отметил, что данные маневры являются вызовом для всего региона.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в Вашингтоне приложат усилия для увеличения военной помощи Киеву. В частности, он пообещал, что в Конгрессе США будут содействовать увеличению потенциала украинских Военно-морского флота и противовоздушной обороны, а также поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin.