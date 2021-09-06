Стагфляция: новая угроза мировой экономике

Из-за пандемии коронавируса развитым странам впервые с 2008 года грозит экономический спад в сочетании с ростом цен – стагфляция, пишет журнал «Эксперт».

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Как отмечает издание, в течение многих лет развитые страны пытались решить проблему низкой инфляции и слабого роста потребительских цен. Из-за пандемии коронавируса все изменилось. Инфляция стала самой высокой за несколько десятков лет, и она не соответствует темпам роста экономики.

Среди причин высокой инфляции издание называет глобальные перебои в цепочках поставок, что привело к нехватке многих товаров. Кроме того, ситуация на рынке труда США резкое ухудшается.