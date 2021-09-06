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Стагфляция: новая угроза мировой экономике

Елена Прошина
1 час назад

Из-за пандемии коронавируса развитым странам впервые с 2008 года грозит экономический спад в сочетании с ростом цен – стагфляция, пишет журнал «Эксперт».

Стагфляция: новая угроза мировой экономике
Фото: ReutersReuters

Как отмечает издание, в течение многих лет развитые страны пытались решить проблему низкой инфляции и слабого роста потребительских цен. Из-за пандемии коронавируса все изменилось. Инфляция стала самой высокой за несколько десятков лет, и она не соответствует темпам роста экономики.

Среди причин высокой инфляции издание называет глобальные перебои в цепочках поставок, что привело к нехватке многих товаров. Кроме того, ситуация на рынке труда США резкое ухудшается.

Пока не понятно, как власти развитых стран будут бороться возможной стагфляцией. Также не ясно, как будут вести себя финансовые рынки в новых условиях, так как последнее поколение трейдеров и инвесторов выросло в совершенно иных реалиях, и их поведение трудно спрогнозировать.

Экономика,журнал "Эксперт",
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