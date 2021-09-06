Кудрин призвал провести новую приватизацию в России

В России необходимо сокращать присутствие государства в экономике. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. „Особого пути“ в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — говорится в статье Кудрина, опубликованной в журнале «Компания».
По его словам, изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников, что положительно скажется на результатах отдельных организаций и повысит эффективность экономики в целом.
Он отметил, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре являются частными. При этом отечественные компании с госучастием менее пластичны в плане управления. По его словам, они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Это, по мнению Кудрина, негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».
Ранее глава партии КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что глава Счетной Палаты Алексей Кудрин и спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс занимаются вредительством и пытаются распродать оставшиеся в государственной собственности компании. Он отметил, что «приватизаторов надо выметать метлой из структур власти». А вместо «разбазаривания» народной собственности провести национализацию командных высот экономики.