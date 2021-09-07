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Европейская страна решила повысить зарплаты гражданам

Lenta.ru
41 минуту назад

Испания повысит минимальную заработную плату, чтобы увеличить доходы и сократить разрыв в уровне благосостояния граждан. Власти европейской страны приняли решение на фоне роста инфляции, достигшей десятилетнего максимума, сообщает Bloomberg.

Испания решила повысить зарплаты гражданам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах правительства в этом году повысить минимальную заработную плату, которая на данный момент составляет 950 евро (1123 доллара), для поддержания покупательной способности населения по мере роста экономики и увеличения стоимости жизни.

По словам министра экономики Надии Кальвиньо, повышение минимальной зарплаты стало приоритетом правительства за последние три года и рассматривается как эффективный инструмент сокращения неравенства. Она заявила, что экономика Испании сейчас растет самыми быстрыми темпами с 1970-х годов, восстанавливаясь после кризиса из-за пандемии коронавируса. В 2020 году ВВП страны сократился почти на 11 процентов. Цены в Испании выросли, в том числе из-за более высокой стоимости электроэнергии — ее рост стимулировал инфляцию во всем регионе.

Кальвиньо добавила, что текущее экономическое положение вполне объяснимо после многих лет низкой инфляции и стабильности цен во время пандемии. Скачок инфляции министр назвала «переходным явлением».

«Мы должны избегать того, чтобы она [высокая инфляция] стала структурной, но она является естественным явлением при очень активном восстановлении [экономики], которое мы наблюдаем, ( ) и это не повод для беспокойства», — сказала она.

Рост инфляции затронул несколько европейских государств, переживающих экономический подъем после пандемии. В Германии жизнь подорожала до рекордного уровня с 2008 года, а Польша оказалась на грани экономической катастрофы из-за неэффективной борьбы с увеличением цен.

Экономика,Педро Санчес,Bloomberg,
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