Сальвадор посягнул на монополию доллара

Биткоин впервые стал официальной национальной валютой. Этот рискованный эксперимент решил поставить на своем населении 40-летний президент небогатого Сальвадора. Он даже запустил социальную рекламу, объясняющую людям плюсы от новой валюты. Какую же выгоду получат сальвадорцы со средней зарплатой в 100 долларов в месяц от валюты, одна монета которой стоит от 50 тыс. долларов?

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В мире появилась первая страна, где биткоин будет использоваться в качестве новой национальной валюты наравне с долларом США. Это небогатое латиноамериканское государство Сальвадор, молодой президент которого Найиб Букеле решил «хайпануть».

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Конечно, в Венесуэле уже существуют электронные деньги Petro, а Багамские острова запустили в этом году цифровую валюту Sand Dollar, поддерживаемую центральным банком. Даже в России может появится цифровой рубль. Однако Сальвадор сделал нечто иное.

«Стоит разграничивать два понятия: легализация биткоина как допустимого платежного средства и его легализация как новой национальной валюты. Немало стран сделали первое, сохранив государственную валюту, но лишь Сальвадор сделал второе. Причина – в удручающем состоянии экономики. По сути, новый закон – это попытка сделать дефибрилляцию пациенту, который почти не дышит», – говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

Страна закупила 400 биткоинов на 20 млн долларов до того, как официально запустить новое платежное средство в стране. После Букеле сообщил о покупке страной еще 200 биткоинов, позднее – еще 150 биткоинов. На криптобирже Coinbase биткоин сначала вырос в цене, но потом быстро пошел вниз. Букеле скупал биткоины уже на фоне обвала их стоимости. Это даже привело к сбою в работе крупной криптобиржи.

План 40-летнего президента таков. Предприятия теперь должны принимать биткоин наравне с долларом в обмен на товары и услуги, а правительство – при оплате налогов. Для поддержки транзакций местный Минфин создал фонд в 150 млн долларов в госбанке.

Чтобы внедрить биткоин среди населения, государство создало биткоин-кошелек Chivo, который предоставляется с предварительно загруженной валютой на 30 долларов для пользователей. Владелец кошелька регистрируются под национальным идентификационным номером Сальвадора. По всей стране установили 200 биткоин-банкоматов, которые можно использовать для обмена криптовалюты на доллары. Власти даже запустили социальную рекламу о том, как хорошо расплачиваться биткоинами.

Весь мир теперь с интересом будет следить за этим финансовым экспериментом. «Это напоминает дивный новый мир. После запуска этого проекта мы оказались на неизведанной территории, но я рад, что этот эксперимент происходит в целом, и я думаю, что он нас многому научит», – говорит Bloomberg Гаррик Хайлмэн, руководитель отдела исследований Blockchain.com в Майами.

Президент страны считает, что это позволит привлечь больше людей в финансовую систему и снизить стоимость денежных переводов. И эти задачи действительно могут быть выполнены.

Сальвадор – страна бедная, поэтому ее жители ездят на заработки в другие страны, в основном в США. И денежные переводы от трудовых мигрантов являются важнейшим притоком долларов в страну. На Украине, например, действует такая же схема.

Только в прошлом году мигранты отправили на родину 6 млрд долларов – это пятая часть ВВП Сальвадора. Благодаря биткоину, они могут сэкономить целых 400 млн долларов в год на комиссиях за эти транзакции. В этом есть выгода и для государства, ведь эти дополнительные 400 млн долларов местные жители потратят внутри страны.

Но главная выгода страны будет в другом. Судя по всему, власти Сальвадора надеются стать новым офшорным раем для всего мира. Учитывая, что биткоин слабо регулируется, а его владельцы анонимны, Сальвадор может превратиться в место для отмывания денег. Более того, страна рискует стать Меккой не только для уходящих от налогов бизнесменов, но и для преступных элементов.

«Цифровая валюта децентрализована, ее трудно контролировать. Часть транзакций до сих пор может свободно проходить при полной анонимности, что создает высокие риски финансирования преступной деятельности», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Если крупные и богатые экономики не могут себе позволить такую «роскошь», то бедный Сальвадор решил ни в чем себе не отказывать: терять-то особо нечего.

Мировым рейтинговым агентствам такой подход пришелся не по душе. Сразу после утверждения закона о биткоинах рейтинговое агентство Moody's понизило кредитоспособность Сальвадора, а его долларовые облигации также оказались под давлением. Агентство Fitch опасается снижения кредитоспособности страховых компаний страны, которые и так находятся не в лучшем положении.

Многие эксперты считают, что такой шаг Сальвадора помешает ему заключить соглашение с МВФ о кредите на 1 млрд долларов.

«Еще один минус биткоина – это отсутствие физического носителя. Бумажные доллары можно снять из банкомата и оплатить ими товары и услуги в тех местах, где бесконтактная оплата невозможна, а таких мест еще полно не только в России, но и в Европе», – говорит Купцикевич. Плюс цифровая валюта ничем не обеспечена и является чисто спекулятивным инструментом. «Если еще проще, то биткоин никому ничего не должен. Он может стоить и один доллар за монету, и претензий предъявлять будет некому», – добавляет эксперт.

Наконец то, чего боятся простые сальвадорцы, наверное, больше всего – это нестабильность курса. Волатильный биткоин может ударить по благосостоянию как простых граждан, так и финансовых организаций, говорит Кивкулис.

«Сегодня у тебя один биткоин, и ты – «король мира» со 100 тыс. долларов, а через пару недель твою криптовалюту можно поменять лишь на 20 тыс. долларов или даже меньше. Это совершенно точно не понравится ни одному жителю страны, если, скажем, он будет получать в биткоинах зарплату или пенсию»,

– рассуждает Купцикевич. Неудивительно, что местные опросы показывают, что большинство сальвадорцев не поддерживает появление новой официальной валюты – биткоинов.

В Сальвадоре крайне низкое проникновение интернета, что затруднит доступ к цифровой валюте, отмечает Кивкулис. «Большинство местных жителей не имеют даже банковского счета, а средний доход достигает максимум 100 долларов в месяц. Поэтому нельзя однозначно сказать, будет ли биткоин пользоваться популярностью среди местного населения, при его сегодняшней стоимости более 50 тыс. долларов», – говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

В то же время Сальвадор – это экспериментальный полигон, который покажет, может ли децентрализованная валюта укрепить экономику страны, которая всегда страдала от долларизации: большой внешний долг в долларах, проникновение американской валюты во внутреннюю жизнь страны, говорит Кивкулис. Именно поэтому Сальвадор может стать не единственным, на подходе другие страны Латинской Америки.