Восточный экономический форум: результаты для Евразийского союза

Во Владивостоке завершил работу VI Восточный экономический форум, который собрал представителей порядка 60 стран. Одной из важнейших тем форума стало развитие Евразийского союза и Большого евразийского партнерства. О том почему Китай заинтересован в сопряжении в ЕАЭС, какие задачи предстоит решить странам Евразии для укрепления экономического суверенитета, и какие страны хотят заключить с ЕАЭС торговые соглашения – читайте в обзоре «Евразия.Эксперт».

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Большое евразийское партнерство

Видео дня

Дискуссия, посвященная развитию евразийских связей, была выведена в отдельную сессию «Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства», что говорит о важности этого направления и потребности в систематизации подходов к процессам региональной интеграции. 4 сентября в мероприятии приняли участие эксперты и представители органов власти и управления разных уровней, деловых сообществ, научных и образовательных организаций России, стран Азии и Европы.

В числе основных проблем, с которыми в последнее время столкнулось евразийское пространство, были названы дестабилизация макроэкономической ситуации в результате пандемии и неравномерное развитие экономик азиатских стран.

Выступая с видеообращением к участникам сессии, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил важность решения задачи по стабилизации макроэкономической ситуации в рамках всего евразийского экономического пространства, в связи с чем идет работа над переводом расчетов в национальные валюты и формированием общих институтов развития. В качестве одного из возможных механизмов решения проблем он озвучил способ защиты от роста мировых цен.

«Нам необходимо формирование общего биржевого пространства со стабильными условиями ценообразования так, чтобы мы не зависели от монополистов, которые манипулируют рынками и наживаются на дестабилизации», – подчеркнул Глазьев.

Он отметил, что на пространстве Евразийского партнерства нужна новая свободная от санкций архитектура валютно-финансовых и торговых отношений. Также требуется формирование единых стандартов и лучшей мировой практики экономических отношений в рамках Евразии не только на основе рекомендаций, но и полноформатных экономических соглашений.

Свою заинтересованность в совместной работе выразили и европейские представители. Так развивать отношения с ЕАЭС намерена Ассоциация европейского бизнеса, которая объединяет более 500 иностранных компаний, работающих в России. Как заявил ее глава Тадзио Шиллинг, на пространстве Большого евразийского партнерства существует целый ряд инфраструктурных, экономических, деловых проектов, которые реализуются с участием европейского бизнеса. «Мы уже не только близки, мы присутствуем, работаем и намерены расширять это присутствие, эту работу», – заявил Шиллинг.

По словам Сергея Глазьева, Евразийский экономический союз становится ядром формирования Большого Евразийского партнерства. Уже заключены меморандумы о сотрудничестве и договоры с международными объединениями и отдельными странами. Ведутся переговоры о формировании зон свободной торговли – такие режимы благоприятствования уже работают с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, идет подготовка к подписанию соглашения о переходе к постоянной зоне свободной торговли с Ираном. Очередным шагом по реализации идеи большого евразийского партнерства должно стать подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзов и Шанхайской организацией сотрудничества, которое пройдет 17 сентября в Душанбе в рамках саммита глав государств – членов ШОС.

Сопряжение ЕАЭС и «Пояса и пути»

3 сентября председатель КНР Си Цзиньпин обратился к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума с видеообращением, в котором отметил необходимость усилить координацию макроэкономической политики в условиях противодействия глобальным вызовам. Он подчеркнул, что Китай был и остается сторонником экономической глобализации, в связи с чем Поднебесная готова будет и дальше содействовать либерализации и упрощению торгово-инвестиционных процедур, обеспечивать бесперебойность и устойчивость глобальной производственно-поставочной цепочки, продвигать высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса и одного пути».

«Мы должны постоянно наращивать усилия по взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе по сопряжению инициатив «Один пояс, один путь» и ЕАЭС. Мы должны поддерживать инновационное развитие цифровой экономики, совместно реагировать на глобальные изменения климата, способствовать социально-экономическому развитию региона» – отметил председатель КНР.

Сближение ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь» является частью идеи Большого евразийского партнерства. Разработка соответствующей «дорожной карты» внесена в Стратегию развития ЕАЭС до 2025 г. Сегодня страны ЕАЭС аккумулируют лишь 0,7% китайских инвестиций. КНР интересуют проекты, связанные с добычей и транспортировкой энергоресурсов, связь и IT, недвижимость, финансы, агропродовольственный комплекс, здравоохранение.

Монголия и ЕАЭС: взаимный интерес

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил о желании сблизиться с ЕАЭС.

«Монголия всегда уделяла внимание расширению сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. В данный момент мы изучаем возможность заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом», – отметил глава государства. Он также добавил, что соглашение может сыграть важную роль в ликвидации торговых барьеров во внешней торговле, а также обеспечить участие республики в региональных экономических и интеграционных процессах.

Напомним, в 2019 г. по решению Совета Евразийской экономической комиссии были сформированы совместные исследовательские группы, задачей которых было изучение вопроса целесообразности заключения соглашений о зоне свободной торговли. Эксперты пришли к выводу, что торгово-экономические отношения стран обладают существенным нереализованным потенциалом. В числе взаимных интересов – развитие Улан-Баторской железной дороги, партнерство в сферах гражданского авиастроения, электроэнергетики, недропользования, автоматизации государственного управления, строительства автодорог. В перечне перспективных направлений – промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, атомная энергетика и поставки нефтепродуктов.

В случае заключения соглашения о зоне свободной торговли благоприятный режим поможет устранить барьеры в области технического регулирования, таможенных процедур и других сферах. По прогнозам экспертов ЕЭК, взаимная торговля может вырасти на $250 млн.

Перспективы свободной торговли ЕАЭС и Таиланда

Стремление к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС проявляет и Таиланд – соответствующее заявление прозвучало на форуме из уст премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

«Мы надеемся, что сможем заключить еще целый ряд соглашений о свободной торговле с другими ключевыми экономиками в различных регионах, включая ЕАЭС. Безусловно, у него [ЕАЭС] очень большой потенциал как у рынка в Евразийском регионе. Таиланд намерен продолжать конструктивный диалог со странами – членами ЕАЭС, включая Россию и Казахстан, чтобы мы вместе могли двигаться по столь важной и актуальной повестке», – заявил премьер-министр во время выступления по видеосвязи на Восточном экономическом форуме

Он также указал на перспективность Дальнего Востока как связующего звена между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом. «В связи с этим я вижу большое количество возможностей для дальнейшего сотрудничества по укреплению связей в сферах инфраструктуры, торговли, инвестиций, обмену опытом по развитию туризма и созданию особых экономических зон», –отметил премьер.

С Таиландом ЕАЭС взаимодействует как в рамках Программы сотрудничества с АСЕАН, так и в рамках Меморандума о сотрудничестве. Такой формат взаимодействия был призван увеличить объем взаимной торговли товарами и услугами, нарастить инвестиции, в том числе за счет налаживания эффективного взаимодействия между евразийскими странами и Таиландом.