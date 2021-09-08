В Крыму обратились к ООН из-за диверсии Украины на газопроводе

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал ООН отреагировать на диверсию украинских спецслужб в Крыму на газопроводе.

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«В ООН обязаны отреагировать на вопиющее преступление украинских спецслужб в отношении Крыма и осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан. Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец», – сказал Фикс в беседе с РИА «Новости».

При этом он отметил, что не стоит ожидать реакции западных стран на диверсию Украины.

«К сожалению, западные страны, как показывает практика, не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма. Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслушанное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам», – сказал Фикс.

Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.

Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода.

4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.