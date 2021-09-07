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Международные резервы России побили исторический рекорд

Вероника Полынина
38 минут назад

Международные резервы России обновили абсолютный максимум и достигли к 1 сентября 618,181 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы России побили исторический рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 августа объем международных резервов России составлял 601,003 млрд долларов. Год назад, 1 сентября 2020-го, международные резервы составляли 594,422 млрд долларов.

За месяц международные резервы РФ выросли на 17,178 млрд долларов (+2,9%) главным образом за счет получения Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,543 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Стоимость монетарного золота в резервах в августе уменьшилась на 2,177 млрд долларов (1,6%), до 132,697 млрд долларов, его доля в резервах снизилась до 21,5% с 22,4%.

Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Они состоят из монетарного золота и средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных активов.

Экономика,Международный валютный фонд,Центральный банк России,
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