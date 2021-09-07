Турок захотели оставить без кредитов

Агентство банковского регулирования и надзора Турции (BDDK) попросило финансовые учреждения выдавать меньше потребительских кредитов, так как увеличение денежной массы в стране стимулирует дальнейший рост цен. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, встреча руководителей ведущих турецких банков с главой BDDK Мехметом Али Акбеном состоялась 2 августа.

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Высокий спрос на потребительские кредиты, по мнению Акбена, вызван их низкой стоимость по сравнению с корпоративными займами, из-за чего представители компаний берут розничные ссуды. В этой ситуации необходимо повысить процентные ставки, чтобы избежать роста инфляции. Однако коммерческие банки с требованием BDDK соглашаться не хотят: по мнению руководителей, рост потребительского кредитования недостаточно высок, чтобы угрожать инфляции.

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Отмечается, что результаты дебатов не только скажутся на банковском секторе, но и сформируют политическую повестку Турции на оставшуюся часть 2021 года. Рост цен уже приближается к 20 процентам, при этом правительство повысило прогноз по инфляции в стране на конец года. Всплеск заимствований со стороны граждан может привести к увеличению импорта и ударить по курсу лиры.

Уровень кредитования населения далек от бума во время пандемии в 2020 году. Однако ссуды, выданные потребителям в лирах, с начала этого года выросли на 10 процентов — в основном благодаря увеличению задолженности по кредитным картам на 23 процента. По данным BDDK, коммерческие займы поднялись на 6,3 процента.

Регулятор сообщил банкам, что меры поддержки, введенные во время пандемии, не будут продлены после сентября. Их отмена скажется на проблемных займах. Чтобы снизить уровень кредитования, BDDK рассматривает такие меры, как увеличение сборов и комиссий, лимиты на суммы потребительских кредитов, а также введение центральным банком дополнительных резервных требования для финансовых организаций, которые предоставляют розничные ссуды сверх определенного уровня. Коммерческие банки, однако, не видят необходимости в таких мерах.

Встреча также в очередной раз указала на расхождения во мнениях между главными политическими лицами Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы снизить ключевую ставку центрального банка уже в сентябре, что может сделать заимствования еще доступнее. Между тем министр финансов Лютфи Эльван заявил, что правительство собирается сдерживать рост потребительских кредитов.