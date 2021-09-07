Минфин уточнил цель транша МВФ для России

Транш Международного валютного фонда (МВФ) на 18 млрд долларов станет частью золотовалютных резервов России. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», - цитирует Максимова ТАСС.

Замминистра уточнил, что Россия сможет использовать актив, если столкнется с трудностями. При этом, по словам Максимова, у России нет финансовых проблем, поэтому для нее «этот актив большой роли не сыграет».

23 августа Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда.

У РФ есть право продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. Для обмена SDR на валюту нужно заключить соглашение со страной, которая согласится на такой обмен, или же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ.