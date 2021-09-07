Минфин уточнил цель транша МВФ для России

Транш Международного валютного фонда (МВФ) на 18 млрд долларов станет частью золотовалютных резервов России. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», - цитирует Максимова ТАСС.
Замминистра уточнил, что Россия сможет использовать актив, если столкнется с трудностями. При этом, по словам Максимова, у России нет финансовых проблем, поэтому для нее «этот актив большой роли не сыграет».
23 августа Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда.
У РФ есть право продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. Для обмена SDR на валюту нужно заключить соглашение со страной, которая согласится на такой обмен, или же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ.
Кроме того, SDR можно добавить к имеющимся международным резервам или распорядиться иным способом, например, пожертвовать в пользу более нуждающихся стран.