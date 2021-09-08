Во время ВЭФ прошёл молодёжный онлайн-марафон о вопросах бизнеса и финансов

Во Владивостоке при поддержке Фонда Росконгресс состоялся второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание». Он прошёл на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) с 1 по 3 сентября.
Гости студии и молодые люди со всей страны рассуждали о вопросах бизнеса и финансов. Они говорили о новых технологиях и опережающем развитии регионов с ведущими экономистами, государственными деятелями, главами крупнейших компаний. Трансляции трёхдневного марафона «Новое Знание» в Сети набрали 110 млн просмотров, количество социальных реакций превысило 4 млн. Более 300 вузов присоединились к Просветительскому марафону онлайн в формате открытых уроков, почти 20 000 подключений совершили школы в разных регионах страны. Зрителям представили самые разные форматы передачи знаний — публичные лекции, дискуссии, интервью, мастер-классы. Их опубликуют в открытом доступе на обновленном сайте общества «Знание». Это 150 часов контента на разные темы: от внедрения цифровых двойников до историй успеха олимпийских чемпионов. Масштаб «Нового Знания» превзошёл все ожидания аудитории. География второго марафона не ограничилась шестью студиями в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде и Владивостоке: наставники и лекторы общались с молодежью из 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе. Среди них киноконцерн «Мосфильм», музей «Эрмитаж», театр-студия «Табакерка», база подготовки спортсменов в Новогорске, библиотека Генштаба Минобороны, Координационный центр Правительства, филиал МГУ в Сарове, Образовательный центр «Сириус» и другие. На вопросы ребят отвечали выдающиеся российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, а также звёзды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты, успешные предприниматели и олимпийские чемпионы. 150 выдающихся спикеров приняли участие в «Новом Знании»: среди них Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Константин Хабенский, Хабиб Нурмагомедов, Денис Проценко, Евгений Касперский, Александр Овечкин, Светлана Ромашина, Юрий Башмет, Владимир Машков и Михаил Пиотровский, Герман Греф и Алексей Лихачев, Эдвард Сноуден и Рэй Далио. Президент России Владимир Путин поддержал марафон и провёл встречу с детьми в детском центре «Океан», которая транслировалась в эфире «Нового Знания». Успех марафона стал также возможен благодаря вкладу более 5000 лекторов общества «Знание», которые все три дня дарили свой опыт и знания молодым людям в российских школах от Калининграда до Владивостока в рамках акции «Поделись своим знанием». Восточный экономический форум — ежегодное мероприятие во Владивостоке, цель которого — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока, привлечение инвестиций и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2021 году ВЭФ прошёл на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Участники форума заключили рекордное количество соглашений — 380 сделок на сумму 3,6 трлн рублей. Фото: Валентин Егоршин, «Росконгресс»