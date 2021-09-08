Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике

Несмотря на позитивные показатели в ряде экономик, глобальный экономический кризис из-за пандемии не закончен. Его ключевая особенность - в нестандартности, в отличие от традиционных циклических экономических кризисов. Об этом заявил на Московском финансовом форуме глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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"Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы . Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы к этим проблемам нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми", - сказал Кудрин.

Он добавил, что пандемийный кризис не завершен, несмотря на выход в 2021 году многих мировых экономик на докризисный уровень ВВП.

Ранее, выступая на Московском финансовом форуме, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в июне российская экономика восстановилась до допандемийного уровня, но при этом влияние коронавируса еще остается.

"В дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано: за жизни и здоровье наших граждан мы по прежнему будем бороться", - подчеркнул глава правительства.