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СМИ сообщили о новых сроках запуска «СП – 2»

Елена Прошина
23 минуты назад

Газопровод из России в Европу «Северный поток – 2» могут запустить уже 1 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

СМИ сообщили о новых сроках запуска «СП – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что «Газпром» намерен начать поставки по газопроводу уже 1 октября, однако сроки фактического поступления топлива в газотранспортную систему Европы будут зависеть от немецкого регулятора.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал начать поставки газа до конца 2021 года.

Напомним, что мощность газопровода "Северный поток — 2" из России в Европу 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки уложили на этой неделе. Далее остается стыковка и пусконаладочные работы.

Экономика,Алексей Миллер,Газпром,Bloomberg,РИА Новости,
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