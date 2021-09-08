СМИ сообщили о новых сроках запуска «СП – 2»

Газопровод из России в Европу «Северный поток – 2» могут запустить уже 1 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что «Газпром» намерен начать поставки по газопроводу уже 1 октября, однако сроки фактического поступления топлива в газотранспортную систему Европы будут зависеть от немецкого регулятора.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал начать поставки газа до конца 2021 года.
Напомним, что мощность газопровода "Северный поток — 2" из России в Европу 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки уложили на этой неделе. Далее остается стыковка и пусконаладочные работы.