СМИ сообщили о новых сроках запуска «СП – 2»

Газопровод из России в Европу «Северный поток – 2» могут запустить уже 1 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что «Газпром» намерен начать поставки по газопроводу уже 1 октября, однако сроки фактического поступления топлива в газотранспортную систему Европы будут зависеть от немецкого регулятора.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал начать поставки газа до конца 2021 года.