В Минэкономразвития заявили о «выздоровлении» экономики после пандемии

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что российская экономика «выздоровела» после пандемии коронавируса, пишет «Комсомольская правда».
"По итогам второго квартала ВВП России полностью восстановился: в среднем за 2 квартал 2021 года - плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле - плюс 0,4%", - сказал Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума.
По его словам, есть ряд отраслей, которые не восстановились до конца, но у них есть для этого хороший потенциал. Это добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг и сфера инвестиций. По мнению министра, все это говорит о том, что российская экономика «выздоровела».
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская экономика восстановилась уже в июне 2021 года, ВВП вернулся к допандемическому уровню.