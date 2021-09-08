В Минэкономразвития заявили о «выздоровлении» экономики после пандемии

"По итогам второго квартала ВВП России полностью восстановился: в среднем за 2 квартал 2021 года - плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле - плюс 0,4%", - сказал Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, есть ряд отраслей, которые не восстановились до конца, но у них есть для этого хороший потенциал. Это добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг и сфера инвестиций. По мнению министра, все это говорит о том, что российская экономика «выздоровела».