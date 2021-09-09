Минфин США: Резервы закончатся в октябре

Имеющиеся у США финансовые резервы закончатся в октябре, заявила министр финансов Джанет Йеллен и призвала американских законодателей увеличить предел государственного долга страны. Промедление, по ее словам, может нанести непоправимый ущерб экономике страны.

"Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства", - цитирует ТАСС обращение главы минфина к законодателям.

Напомним, что потолок госдолга Штатов был заморожен решением конгресса до 31 июля. В связи с этим Йеллен заявила, что "в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны".