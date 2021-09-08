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Минфин США спрогнозировал истощение резервов страны к октябрю

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
19 минут назад

Существующие у США резервы закончатся в октябре, необходимо будет снова нарастить американский госдолг, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

Америка приготовилась к непоправимому ущербу в экономике
Фото: ReutersReuters

«Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства», – цитирует письмо Йеллен законодателям ТАСС.

Глава ведомства отметила, что, по последним данным, «средства и чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре».

Промедление в вопросе повышения потолка госдолга нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым рынкам, предупредила министр.

Напомним, потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля.

В начале августа министерство финансов начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.

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Йеллен ранее предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы.

Экономика,Джанет Йеллен,Казначейство США,Минэкономразвития,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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