«Украина не сможет помешать»: республики Донбасса объединяются

ДНР и ЛНР решили снять таможенные посты и создать единое экономическое пространство. В Луганске допустили объединение республик по модели Союзного государства России и Белоруссии или ЕС, но не исключили и политической интеграции. В Киеве действия республик рассматривают через призму выборов в Госдуму. А в Москве объясняют экономическим кризисом, вызванным пандемией.

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Союзная интеграция Донбасса

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Самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР к началу следующего года будут жить экономически в одном государстве. Интеграция будет идти по модели Союзного государства России и Белоруссии или Евросоюза, заявил "Газете.Ru" депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков.

Республики Донбасса с 1 октября решили снять таможенные ограничения, а также договорились о создании единого таможенного и экономического пространства. В течении последующих трех лет ДНР и ЛНР собираются скоординировать свое социально-экономическое развитие, увеличив среднюю зарплату в 2,3 раза и подняв пенсии в 1,3 раза.

"Я бы хотел видеть между ЛНР и ДНР интеграцию еще более глубокую, чем между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Мы себя считаем неотъемлемой частью РФ и, на мой взгляд, готовы к глубокой интеграции. На данный момент для нас пока возможна интеграция экономическая между ЛНР и ДНР, согласно поручению глав государств, мы должны закончить ее до 1 января 2022 года. То есть к началу следующего года мы уже должны будем жить экономически в одном государстве, похожем не только на Союзное государство России и Белоруссии, но на тот же Европейский союз, где экономическая интеграция очень развита. По этому пути мы сможем пройти достаточно быстро", - отметил Владимир Поляков.

С точки зрения депутата, в определенный момент республики могут перейти и к политической интеграции, в особенности с учетом отказа Украины от выполнения минских соглашений и желания Киева использовать переговоры по урегулированию только для решения гуманитарных вопросов и прекращения огня.

"Придет момент и для политической интеграции между республиками. Украина не сможет помешать объединению ДНР и ЛНР - это не в их силах. Объединение республик является природным желанием наших граждан. Чтобы на это как-то повлиять, Украине как минимум в 2014 году не надо было убивать людей на майдане, в Одессе, а затем продолжать это делать в Донбассе. Киеву стоило жить экономическими интересами своих граждан и находиться в рамках конституции, которые он нарушил. Поэтому никаких шансов повлиять на наш выбор у них уже нет", - подчеркнул Поляков.

Путь в ЕвраАзЭС

Однако представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что решение ДНР и ЛНР об отказе от таможенных барьеров и планы по единому экономическому пространству не связаны с курсом на объединение республик.

"Ключевое в этом решение - синхронизация законодательства ЛНР, ДНР, России и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). То есть речь идет о том, чтобы субъекты экономической деятельности, предприниматели руководствовались аналогичными законодательными требованиями, в том числе в налогообложении и таможенном законодательстве. Мы считаем, что нет необходимости иметь таможню на границе ЛНР и ДНР, но таможенные посты останутся на границе с Россией", - сказал Мирошник "Газете.Ru".

По его словам, эти решения дадут возможность для привлечения дополнительных участников рынка и инвестиций на территорию Донбасса, что позволит республикам создавать новые рабочие места, повышать зарплату и развивать свою экономику.

"Речи об административном слиянии ЛНР и ДНР не идет, республики являются стратегическими партнерами как в военных, так и в экономических вопросах. Люди, живущие в Донецке и Луганске, предпочитают находится в том состоянии, в котором они находятся. ДНР и ЛНР заинтересованы в привлечении инвестиций и активизации бизнеса - последние решения направлены именно на это. Дальше уже стоит вопрос о том, как на это отреагируют ЕвраАзЭС и Россия. Конечно, мы бы хотели находится в едином экономическом пространстве с ними, но пока наши государства не признаны - это серьезный экономический и политической вопрос", - отметил Мирошник.

Фактор выборов

В то же время на Украине считают, что последние решения ДНР и ЛНР связаны с предстоящими парламентскими выборами в России. Так, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник расценивает действия республик как часть избирательной кампании.

"По сути, происходит социально-политическая интеграция этих территорий в политическое поле России. Эти процессы крайне снижают шанс на будущее этих территорий в составе Украины, потому что раньше говорили о возвращении украинских граждан на автономных правах, а сегодня идет речь о возвращении на Украину граждан России - из-за выдачи российских паспортов жителям республик. По факту это все крайне осложняет любые модели мирного урегулирования в Донбассе в будущем", - заявил эксперт "Газете.Ru".

По версии Бортника, интеграция непосредственно ЛНР и ДНР будет продолжаться и после выборов в Госдуму, в том числе не исключено политическое объединение самопровозглашенных республик.

"Сегодня надежды на реализацию минских соглашений, скорее всего, нет, поэтому снимаются все экономические барьеры, которые оказывают негативное влияние на жизнь людей в регионе, упрощается система управления этими экономиками и унифицируются правила. То есть структуры находятся в процессе слияния, вероятно, в какое-то единое квазигосударственное образование", - рассуждает эксперт.

Вынужденные меры

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько придерживается иной точки зрения. По мнению эксперта, объединение ДНР и ЛНР вызвано экономическими трудностями, с которыми столкнулись республики на фоне пандемии COVID-19.

"Нужно было сделать это сразу еще в 2014-2015 годах, объединив все системы, и экономическую, и политическую. Но, к сожалению, этого не произошло и теперь выстроившаяся система элит в этих республиках препятствует объединению, чтобы не терять свой статус. Однако в условиях кризиса, когда одни товары производит только Донецк, а другие - только Луганск, они все же начали размышлять об объединении, для начала в экономическом плане. Хотелось бы, чтобы этот процесс завершился полноценным объединением этих республик, что упростит жизнь многим, в том числе их гражданам", - пояснил эксперт.

С точки зрения Безпалько, интеграция ДНР и ЛНР необходима для решения проблем обеих республик. По его словам, это может быть некое унитарное объединение в единое государство с общей политической, экономической и правоохранительной системой.