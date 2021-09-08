Цена на газ в Европе вновь побила рекорд

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысила $670 за тысячу кубометров. Об этом пишет Московский комсомолец.

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Как сообщает агентство со ссылкой на директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, цены растут из-за небольших запасов газа в европейских хранилищах.

Ранее он сообщил РИА Новости/Прайм, что в хранилищах газа на 10-15 млрд кубометров меньше, чем должно быть для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона.

По словам эксперта, второй причиной, толкающей цены вверх, является отказ «Газпрома» увеличить продажи газа на европейский рынок или увеличить закачку газа в хранилища перед запуском «Северного потока-2», ввод в эксплуатацию которого ожидается до конца года.

Как ранее сообщало агентство, в настоящее время газ на европейском рынке стоит в 1,5 раза дороже нефти.

Цена на газ в Европе начала расти весной. В апреле и мае она несколько раз била рекорды последних лет. К историческому максимуму цены приблизились в конце июня. В июле стоимость газа уже превышала 400 долларов за тысячу кубометров, к началу августа приблизилась к 550 долларам за тысячу кубометров. 1 сентября тысяча кубометров газа стоила уже 600 долларов, в понедельник, 6 сентября, превышала 650 долларов, а во вторник, 7 сентября достигла 660 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Маринченко говорил, что вряд ли стоить рассчитывать на то, что цена на газ надолго задержится на текущих отметках. Он считает, что нельзя исключить дальнейшего роста, но вряд ли этот уровень можно считать устойчивым.