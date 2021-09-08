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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

Елена Прошина
56 минут назад

Зампред правительства РФ Александр Новак и уполномоченный правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили перспективы поставок российского газа в Европу после 2024 года, сообщается на сайте российского правительства.

Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации». – говорится в сообщении.

В ходе встречи Новак также подчеркнул, что Германия и в будущем останется главным партнером для российского ТЭК на европейском направлении.

Как сообщалось ранее, США и Германия обеспокоены перспективами транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины после 2024 года, когда истечет действующий контракт.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на последней совместной с канцлером РФГ Ангелой Меркель пресс-конференции заявил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но для этого необходимо знать, сколько газа будут закупать европейские партнеры.

"Северный поток — 2" – газопровод из России в Германию. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода ожидается 1 октября.

Экономика,Александр Новак,Ангела Меркель,Владимир Путин,Правительство РФ,
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