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США захотели отказаться от газа

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

США начнут отказываться от природного газа в рамках политики по декарбонизации национальной энергосистемы. Демократическая партия представила план, в котором один из главных источников энергии страны был признан вредным для планеты, пишет Bloomberg.

В США решили отказаться от газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас США получают 43 процента электроэнергии из газа, но его придется исключить из энергосистемы страны — углеродоемкость этого вида топлива превышает допустимый уровень для эффективного сокращения выбросов. Предложение демократов избавиться от газа встретило одобрение экологов — они давно выступали против выбросов метана при стимулировании добычи ископаемых из старых скважин путем гидроразрыва пласта (фрекинга).

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Модернизация энергетики станет частью плана восстановления экономики на 3,5 триллиона долларов. Демократы хотят выделить 150 миллиардов долларов, чтобы стимулировать поставки возобновляемой энергии. За увеличение объемов чистой энергии в своих портфелях хотя бы на четыре процента в год коммунальные предприятия смогут получить финансовое вознаграждение. Компании же, которым не удастся нарастить поставки чистой энергии, будут вынуждены платить штраф министерству энергетики.

Законопроект представят на рассмотрение Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США 13 сентября. Кроме поощрения поставок возобновляемой энергии, политики предложили установить налоги на выбросы для нефтегазовой отрасли, выделить 13,5 миллиарда долларов на производство электромобилей, 7 миллиардов долларов на разработку безуглеродных способов транспортировки и 5 миллиардов долларов на декарбонизацию школьных автобусов, мусоровозов и грузовиков. Помимо этого, отдельные средства направят на усовершенствование электросетей, повышение энергоэффективности зданий и финансирование солнечных проектов в бедных районах.

К 2050 году США планирует зависеть только от возобновляемых источников, 45 процентов из которых придется на солнечную энергию. Министерство энергетики страны представило план, в котором посоветовало ежегодно устанавливать солнечные панели мощностью 60 гигаватт.

Скорее всего, конгрессмены из Республиканской партии выступят против траты средств на экологию. Они не одобрили и сам бюджетный план на 2022 год, который большинством голосов приняла нижняя палата Конгресса США 25 августа.

Экономика,Демократическая партия США,Республиканская партия США,Конгресс США,Минэнерго,Bloomberg,
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