Белоруссия захотела занять у России $3 млрд

Белорусские власти ведут переговоры с Россией о привлечении кредита на сумму до $3 млрд. Часть денег планируют занять в Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР), рассказали РБК источники в белорусском правительстве. В фонде подтвердили, что ведут предварительные консультации с Минском, но «говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно».

Фото: president.gov.by president.gov.by

При этом белорусский лимит помощи из ЕФСР на $1,98 млрд уже исчерпан. Поэтому осенью 2020 года фонд выдал республике $500 млн из российского лимита — для этого принимали отдельное решение.

«В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе», — сообщили изданию в фонде.

8 сентября полномочный представитель России в ЕФСР, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о готовности оказать дополнительную поддержку белорусским властям. Однако главной задачей Россия видит подписание стратегических планов по интеграции двух экономик, сообщил министр.

«Сегодня это самое главное на повестке. Но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнёрам», — уточнил он.

Лимит России ЕФСР составляет около $3,5 млрд. После выдачи кредита Белоруссии он уменьшился на $500 млн.

В сентябре 2020 года Россия одобрила Белоруссии кредит на $1,5 млрд. Это произошло на фоне массовых протестов против итогов президентских выборов в республике.