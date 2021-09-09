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Белоруссия захотела занять у России ещё $3 млрд

Секрет Фирмы
40 минут назад

Белорусские власти ведут переговоры с Россией о привлечении кредита на сумму до $3 млрд. Часть денег планируют занять в Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР), рассказали РБК источники в белорусском правительстве. В фонде подтвердили, что ведут предварительные консультации с Минском, но «говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно».

Белоруссия захотела занять у России $3 млрд
Фото: president.gov.bypresident.gov.by

При этом белорусский лимит помощи из ЕФСР на $1,98 млрд уже исчерпан. Поэтому осенью 2020 года фонд выдал республике $500 млн из российского лимита — для этого принимали отдельное решение.

«В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе», — сообщили изданию в фонде.

8 сентября полномочный представитель России в ЕФСР, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о готовности оказать дополнительную поддержку белорусским властям. Однако главной задачей Россия видит подписание стратегических планов по интеграции двух экономик, сообщил министр.

Россия и Белоруссия согласовали пакет интеграционных документов

«Сегодня это самое главное на повестке. Но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнёрам», — уточнил он.

Лимит России ЕФСР составляет около $3,5 млрд. После выдачи кредита Белоруссии он уменьшился на $500 млн.

В сентябре 2020 года Россия одобрила Белоруссии кредит на $1,5 млрд. Это произошло на фоне массовых протестов против итогов президентских выборов в республике.

В августе 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости привлечь новый кредит у России, поскольку $1,5 млрд уже «потратили на лечение людей» от COVID-19, а деньги от МВФ не поступили в республику. Тогда речь шла о займе в $940 млн через Евразийский банк развития.

Экономика,Антон Силуанов,Александр Лукашенко,Международный валютный фонд,Минфин,РБК,
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