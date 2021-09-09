МВФ решил выделить Украине транш в размере $700 млн

Украина может получить транш от Международного валютного фонда в размере 700 млн долларов в первой декаде октября, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября», – цитирует украинское издание «Вести» Гетманцева.

Ранее замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.