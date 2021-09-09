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Путин заявил об интеграции России и Белоруссии

Вероника Полынина
39 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 программ Союзного государства. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по итогам переговоров в Москве. Видеотрансляцию пресс-конференции ведет ТАСС.

Путин заявил об интеграции России и Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Владимир Путин назвал подписание союзных программ между РФ и Белоруссией шагом на пути к созданию единого экономического пространства между странами. По его словам, в рамках Союзного государства планируется создать общее платежное пространство.

В свою очередь, Александр Лукашенко назвал Союзное государство РФ и Белоруссии «не только экономическим, но и политическим союзом двух стран».

В частности, в рамках переговоров обсуждалось формирование единого оборонного пространства и вопросы обеспечения безопасности России и Белоруссии.

Ранее в четверг, 9 сентября, Александр Лукашенко анонсировал «прорыв» в принятии программ Союзного государства.

Лукашенко заявил, что Минск готов осуждать с Москвой 28 союзных программ на последней стадии. Он отметил, что программы касаются основных направлений экономического сотрудничества двух стран.

Утвердить программы планируется на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.

Лукашенко анонсировал прорыв в вопросе создания Союзного государства

Экономика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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