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Путин: Россия даст Белоруссии 640 миллионов долларов

Ura.Ruиещё 5
1 час назад

Москва предоставит Минску 630-640 миллионов долларов поддержки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Россия даст Белоруссии 640 миллионов долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 млн долларов примерно, около 630 млн долларов, 640 млн долларов, может быть», — рассказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом сам президент Белоруссии заявил, что Минск на данном этапе не планирует обращаться к Москве за новыми кредитами.

Ранее также сообщалось, что Путин и Лукашенко согласовали 28 программ по Союзному государству. В документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

Экономика,Александр Лукашенко,
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