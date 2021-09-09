Россия даст Белоруссии 640 миллионов долларов

Москва предоставит Минску 630-640 миллионов долларов поддержки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

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«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 млн долларов примерно, около 630 млн долларов, 640 млн долларов, может быть», — рассказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом сам президент Белоруссии заявил, что Минск на данном этапе не планирует обращаться к Москве за новыми кредитами.