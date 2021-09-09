Путин сравнил введение единой для РФ и Белоруссии валюты с «более сложным снарядом»

Россия и Белоруссия пока не готовы к введению единой валюты Союзного государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию которой ведет ТАСС.
По словам Путина, переход к единой валюте есть в дорожных картах Союзного государства, но решения в этом направлении должны приниматься постепенно.
«Очень важно проведение единой макроэкономической политики. Первые шаги сделаны в этом, я уже говорил, что Центральный банк России и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подход к более сложному и тяжелому снаряду», - отметил российский лидер.
Он привел пример Евросоюза, где из-за отсутствия национальной валюты страдают страны с более слабой экономикой.
«Они могли бы что-то девальвировать в известной ситуации, они не могут, у них нет национальной валюты. А евро - крепкая валюта. И все, и что им делать? Только один способ - цены поднимать на все, а это чревато социальными тяжелыми последствиями», - подчеркнул Владимир Путин.
Александр Лукашенко, в свою очередь, добавил, что Центробанки РФ и Белоруссии изучали вопрос единой валюты и попросили пока к нему «не подходить». По их мнению, Россия и Белоруссия пока не готовы к единой валюте.