Путин сравнил введение единой для РФ и Белоруссии валюты с «более сложным снарядом»

«Они могли бы что-то девальвировать в известной ситуации, они не могут, у них нет национальной валюты. А евро - крепкая валюта. И все, и что им делать? Только один способ - цены поднимать на все, а это чревато социальными тяжелыми последствиями», - подчеркнул Владимир Путин.