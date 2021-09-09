Россия предоставит Белоруссии 630 миллионов долларов

Россия с сентября 2021 года до конца 2022 года предоставит Белоруссии кредиты на общую сумму 630-640 млн долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Трансляцию пресс-конференции ведет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 млн долларов примерно, около 630 млн долларов, 640 млн долларов, может быть», - сказал Путин.

При этом Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен обращаться к РФ за новыми кредитами.

«Что касается кредитной поддержки, должен признаться, что я сказал ему (Путину) о том, что нам не нужны новые кредиты», - сообщил Лукашенко.

В ходе переговоров также обсуждались цены на российский газ для Белоруссии. Этот вопрос Владимир Путин назвал «весьма чувствительным» для Минска.

По словам российского лидера, цена на российский природный газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне 2021 года.

«Мы оставим для Белоруссии на следующий год такую же цену без изменения. На 2022 год цена для Белоруссии - 128,5 долларов за тысячу кубов», - заявил Путин, отметив, что цена не будет индексироваться по долларовой инфляции.