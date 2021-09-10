В Кремле рассказали, что будет с экспортом российского газа после ухода Меркель

По его словам, интересы Германии, как и многих стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объемов газа, этому и должно следовать новое руководство ФРГ.

«Канцлер Меркель никогда не несла никаких обязательств в личном плане. Любой канцлер ФРГ несет обязательства как Федеративная Республика Германия. То же самое делала Меркель: она отстаивала и отстаивает интересы своей страны», — отметил Песков .

В августе Ангела Меркель во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвала сроки отказа Европы от российского газа. По ее словам, произойти это должно не позднее чем через 25 лет. Меркель отметила, что к 2046 году европейские страны или полностью остановят поставки голубого топлива из России, или будут импортировать газ в маленьких объемах.