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Песков спрогнозировал интерес Германии к российскому газу после ухода Меркель

Lenta.ru
1 час назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала спрогнозировал интерес Германии к российскому газу после ухода действующего канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали, что будет с экспортом российского газа после ухода Меркель
Фото: ТАССТАСС

По его словам, интересы Германии, как и многих стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объемов газа, этому и должно следовать новое руководство ФРГ.

«Канцлер Меркель никогда не несла никаких обязательств в личном плане. Любой канцлер ФРГ несет обязательства как Федеративная Республика Германия. То же самое делала Меркель: она отстаивала и отстаивает интересы своей страны», — отметил Песков.

Газпрому придется обхитрить Европу

В августе Ангела Меркель во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвала сроки отказа Европы от российского газа. По ее словам, произойти это должно не позднее чем через 25 лет. Меркель отметила, что к 2046 году европейские страны или полностью остановят поставки голубого топлива из России, или будут импортировать газ в маленьких объемах.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах.

Экономика,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Газпром,Первый канал,
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