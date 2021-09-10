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В России выпустят монеты в честь вакцины «Спутник V»

Секрет Фирмыиещё 1
33 минуты назад

Московский монетный двор (ММД) выпустит нумизматические наборы, посвящённые вакцине «Спутник V» и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). На одной из монет будет изображена машина скорой помощи с одной стороны, а с другой — карта мира и вакцина «Спутник V», символизирующая первенство России в разработке препарата. О выпуске наборов с благодарностями врачам за борьбу с коронавирусной инфекцией рассказали в РФПИ.

В честь вакцины «Спутник V» выпустят монеты
Фото: facebookfacebook

В РФПИ рассказали, что наборы выпустят в знак благодарности медицинским работникам за их труд в период пандемии. Тираж монет будет ограничен. В фонде сообщили, что в продажу в торговый салон ММД — филиал акционерного общества «Гознак» — поступят два нумизматических набора: «РФПИ» и «Спутник V».

«В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла — нейзильбера — "Российский фонд прямых инвестиций" и "Центр имени Н. Ф. Гамалеи. Спутник V"», — отметили в РФПИ.

Российскую вакцину «Спутник V» разработали учёные из Центра им. Гамалеи. Эффективность препарата составляет более 91%. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Одна инъекция «Спутника V» стоит менее $10.

Ранее «Секрет» писал, что исследователи Центр им. Гамалеи создали заготовки для обновления «Спутника V» на основе новых штаммов инфекции.

Экономика,Российский фонд прямых инвестиций,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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