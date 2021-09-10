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Акции Газпрома выросли на фоне завершения строительства «Северного потока – 2»

Деловая газета "Взгляд"
32 минуты назад

Акции Газпрома начали расти в ходе торгов на Мосбирже на 1,36%, до 330 рублей за бумагу на фоне новости о завершении строительства «Северного потока – 2», свидетельствуют данные площадки на 10.36 мск.

Акции Газпрома взлетели на фоне завершения строительства «СП – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На открытии торгов бумаги газового холдинга прибавляли в цене 0,81% и торговались на уровне 327,2 руб. за акцию, передает ТАСС.

В ФРГ заявили, что «СП—2» снизит цены на газ в Европе

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.

Вместе с тем авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.

Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом».

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.

Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».

Экономика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Джозеф Байден,Газпром,Московская биржа,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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