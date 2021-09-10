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Туск назвал "Северный поток - 2" большой ошибкой Германии

Газета.Ru
14 минут назад

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск назвал газопровод "Северный поток - 2" большой ошибкой, которую совершила Германия. Об этом он заявил в эфире польского телеканала TVN24.

"Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов. Я полагаю, что строительство "Северного потока - 2" противоречит интересам ЕС в целом, не говоря уже о Польше или Украине, все это знают", - сказал Туск.

По его словам, Ангела Меркель очень часто говорила в частных беседах, что газопровод - это очень плохо для Евросоюза.

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Ранее "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северного потока — 2". "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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