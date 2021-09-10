В Совфеде оценили окончание работ по «СП-2» фразой «скептики получили по носу»

Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» - это «энергетическое спасение для Западной Европы». Такое мнение в беседе с «Рамблером» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя завершение строительства трубопровода.
«На фоне того, что в Европе катастрофически не хватает газа, цены растут, иных реальных источников, кроме "Газпрома", сейчас у Европы нет, "Северный поток - 2" подоспел вовремя, в самый раз. Надо оставить все разговоры о политической значимости этого проекта, речь идет чисто об экономической, коммерческой составляющей. Проект очень важен не только для Германии, но и для всей Европы. Германия превращается в большой хаб, который будет распределять российский газ по другим странам-потребителям», - сказал он.
Джабаров также оценил звучавшие ранее заявления скептиков, не веривших в окончание строительства газопровода.
«Многие когда-то не верили, что будет построен Крымский мост, многие вообще не верили, что Россия сможет встать с колен, когда нас пытались "загнать" в начале 90-х годов. Россия - великая держава, мы всей своей историей это доказываем. Поэтому все скептики получили по носу. Но мы сделали ту работу, которая нужна для нашего народа. Каждый новый такой проект будет увеличивать мощь нашего государства», - добавил первый зампред международного комитета Совфеда.
К утру 10 сентября «Северный поток - 2» был полностью достроен, сообщал «Газпром». Газопровод длиной 1234 км протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Полная мощность двух ниток объекта составит 55 млрд кубометров в год. Против проекта активно выступала Украина, власти которой видят риски потерять прибыль от транзита газа, а также США, которые хотят вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.
Начать эксплуатацию «Северного потока – 2» планируют до конца года. При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Согласно её правилам, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.