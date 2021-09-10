В Совфеде оценили окончание работ по «СП-2» фразой «скептики получили по носу»

«На фоне того, что в Европе катастрофически не хватает газа, цены растут, иных реальных источников, кроме "Газпрома", сейчас у Европы нет, "Северный поток - 2" подоспел вовремя, в самый раз. Надо оставить все разговоры о политической значимости этого проекта, речь идет чисто об экономической, коммерческой составляющей. Проект очень важен не только для Германии, но и для всей Европы. Германия превращается в большой хаб, который будет распределять российский газ по другим странам-потребителям», - сказал он.