Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян

Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины, говорится в распространенном заявлении.

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«Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года», – цитирует документ ТАСС.

Ранее постпреды стран-членов Евросоюза согласовали продление до марта 2022 года персональных санкций против России.

В июле министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев.