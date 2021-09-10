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Совет ЕС продлил санкции против ряда россиян

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
1 час назад

Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины, говорится в распространенном заявлении.

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года», – цитирует документ ТАСС.

Ранее постпреды стран-членов Евросоюза согласовали продление до марта 2022 года персональных санкций против России.

В июле министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

В августе участники саммита «Крымская платформа» рассмотрели введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма.

Экономика,Совет Европы,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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