Москва и Минск согласовали действия в условиях санкций

Позитивному развитию Союзного государства России и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, стороны согласовали совместные действия в условиях применения экономических санкций, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран.

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В заявлении, опубликованном на сайте правительства России, говорится, что, по мнению глав правительств, «позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан России и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур».

Потому были согласованы «совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций» в отношении двух государств.

Напомним, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.

Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, но о единой валюте говорить рано.

В пятницу стало известно, что Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.