Удешевление "борщевого набора" замедлилось

"В первый весенний месяц у нас был достаточно быстрый рост цен на плодоовощную продукцию, по "борщевому набору" в том числе - быстрее и выше, чем нормальная сезонность. Мы видели, что к концу лета этот набор стал также быстрее и раньше дешеветь. Поэтом у нас и были ожидания, что в целом здесь динамика цен на плодоовощную продукцию компенсирует во многом тот прирост цен, который был. Но в конце августа эта тенденция замедлилась. Что касается овощей и плодоовощей, у нас, мы знаем, что смещено время сбора урожая и пока рано делать выводы в целом о том, что будет с дальнейшей стоимостью продуктов "борщевого набора", и насколько сильнее цены на них будут снижаться", - сказала она.